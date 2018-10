Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Na co přišel, to sebral

LIBEREC – Liberečtí kriminalisté objasnili 12 případů, které měl na svědomí 27letý muž.

V období od prosince minulého roku do června roku letošního, podnikal mladý muž nájezdy na majetek cizích osob takřka po celém Liberci.

Po dobu svého působení se zabýval krádežemi pohonných hmot z odstavených vozidel, vloupáním do garáží a kůlen, ale vnikl také do rodinného domu. Při svých výpravách bral v podstatě vše, na co přišel, a co mohl zpeněžit.

Vypůjčeným osobním automobilem objížděl odstavená nákladní vozidla, ze kterých vycucával naftu, aby se pak mohl přemisťovat na druhý konec města. Jakmile spatřil nezajištěné věci povalující se na zahradách u rodinných domů, neváhal a bez skrupulí si je přivlastnil. Ze sklepů a garáží bral elektronářadí, oděvy, lyžařské a rybářské vybavení, ale i alkohol a potraviny. Zajímavým úlovkem byly i části koňských postrojů.

Kriminalisté během vyšetřování zajistili množství důkazních prostředků a stop, které poukázaly na konkrétní osobu, na mladého 27letého muže. V úterý 25. září byl muž zadržen a s nashromážděnými důkazy konfrontován. Pod tíhou argumentů se k trestným činům doznal.

Policejní komisař tak velmi záhy sdělil mladému muži obvinění ze spáchání hned několika přečinů. V případě odsouzení mu tak za krádež, poškození cizí věci a porušování domovní svobody může hrozit trest odnětí svobody na jeden rok až pět let.

Ve dvanácti případech majetkové trestné činnosti způsobil škodu přes 100tisíc korun.

3. října 2018

por. Bc. Vojtěch Robovský

KŘP Libereckého kraje, tiskový mluvčí

