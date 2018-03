Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Na autě led, na silnici zvěř a za volantem neřidič

NÁCHODSKO – Policisté pokutovali i špatně očištěné vozidlo.

Pětice dopravních nehod ze středy 21.3.2018 připravila pro dopravní policisty opět pestrou přehlídku nevhodného chování účastníků silničního provozu. Jen v jednom případě za nehodu nemohl řidič, ale lesní zvěř, která mu vběhla do cesty.

Příliš rychlá či těsná jízda stála za nehodou třech osobních aut o půl deváté ráno v Jaroměři. Řidič osobního vozu Subaru Forester přijíždějící po Královédvorské ulici od Trutnova na centrum města nestihl adekvátně zareagovat na brzdění vozu VW Passat jedoucího před ním. Narazil do jeho zadní části, čímž ho posunul na před ním zastavující Peugeot 308. Při nehodě utrpěli zranění řidič passatu a řidička Peugeotu, kteří byli ošetřeni v místní nemocnici a následně propuštěni do domácího léčení. Alkohol byl u všech účastníků nehody vyloučen na místě dechovou zkouškou. Celková hmotná škoda byla vyčíslena na 135.000 korun, s řidičem subaru zahájili policisté úkony pro přestupek nedodržení bezpečné vzdálenosti.

Ledy nesmí zůstat na plachtě. Nedostatečně dostál své povinnosti očistit před jízdou plochu vozidla od sněhu a ledu řidič nákladního vozu Volvo, který dvacet minut před polednem projížděl Českou Skalicí. Z jeho vozu se uvolnil ledový plát, který poškodil přední část protijedoucího osobního vozu Škoda Octávia. Hmotná škoda činila 25.000 korun. Dechová zkouška na místě vyloučila u obou řidičů přítomnost alkoholu. Dopravní policie na místě uložila řidiči volva pokutu ve výši 1.000 korun.

Jako pirát silnic se doslova zachoval dosud neznámý řidič osobního vozu zelené barvy a neznámého typu, který po nehodě nezastavil a pokračoval dál v jízdě. Nehoda se stala před šestou hodinou ráno ve Velké Jesenici, kdy vůz nedal přednost Seatu Leon, ačkoli měl na základě dopravní značky tuto povinnost. Přední částí svého vozu naboural do za zadní částí seatu a pak, aniž by zastavil, odjel směrem na Českou Skalici. Na vozidle seat způsobil hmotnou škodu ve výši 15.000 korun. Za nedodržení ustanovení daných zákonem (ujetí od nehody) mu hrozí peněžitý trest do výše 5.000 korun, 7 bodová penalizace a až šestiměsíční zákaz činnosti.

Srážka se zvěří potkala řidiče osobního vozu Škoda Octávia při jízdě od Nového Města nad Metují na Českou Skalici v sedm hodni večer. Těsně před automobil mu vběhla z pravé strany srna, na to již řidič nestihl zareagovat, zvíře srazil a usmrtil. Hmotná škoda na vozidle byla vyčíslena na 8.000 korun. Usmrcené zvíře na místě převzal člen mysliveckého sdružení. Dechová zkouška řidiče vozu prokázala, že před jízdou nepil alkohol.

Nerespektování úředního nařízení ani přírodních zákonů přivodilo velké potíže řidiči Fordu Focus, který po osmé hodině večer havaroval s vozem u Vrchovin mezi Novým Městem nad Metují a Provodovem-Šonovem. Pětatřicetiletý muž za volantem zřejmě šlapal na plynový pedál víc, než bylo zdrávo. Při průjezdu levotočivou zatáčkou už neudržel auto na silnici a vyjel vpravo mimo silnici do travnatého příkopu. Pak z místa nehody odešel. Policejní hlídka ale muže vypátrala v nedalekém Šonově, kam muž pěšky došel. K řízení vozu se doznal, k tomu, že má zadržený řidičský průkaz a řídil bez patřičného oprávnění také, ale test na alkohol odmítl. Policie jeho jednání zaprotokolovala a jak dopravní nehodu s opuštěním vozidla, tak řízení bez řidičského průkazu dále vyšetřuje. Za maření výkonu úředního rozhodnutí mu hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.

Por. Mgr. Eva Prachařová

22. 3. 2018 v 15.00



