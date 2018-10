Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Muži vnikli do rodinného domu

JIHLAVSKO: Pachatele policisté dopadli

Policisté dopadli včera muže, kteří vnikli do rodinného domu v Jihlavě. Ve čtvrtek 4. října přijali policisté před devátou hodinou večer na tísňové lince 158 oznámení od muže, který si v jednom z domů v lokalitě Březinových sadů všiml podezřelého pohybu osob. Na místo ihned vyjela policejní hlídka situaci prověřit. V domě nalezli policisté celkem čtyři podezřelé osoby, jednalo se o muže ve věku od dvaceti do pětadvaceti let, které odvezli na oddělení policie k provedení nezbytných úkonů. Policisté provedli šetření a zjistili, že muži vnikli na oplocený pozemek rodinnému domu a dále vešli do objektu sloužícího jako posezení, poté byli dopadeni přivolanou policejní hlídkou. Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu porušování domovní svobody, případ policisté prověřují.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

5. října 2018

