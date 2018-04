Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Muži odcizili v obchodě zubní pasty

JIHLAVSKO: Oba jsou podezřelí ze spáchání trestného činu

Ze spáchání trestného činu jsou podezřelí dva mladí muži, kteří odcizili v jihlavském obchodním domě zboží za téměř devět tisíc korun. Ke krádeži došlo v první polovině března. Kolem sedmé hodiny ráno přišli do obchodu dva muži a odcizili více než osmdesát kusů různých druhů zubních past, zboží schovali do batohu a tašky. Poté prošli prostorem pokladen ven, aniž by zaplatili. Po zjištění, že došlo k odcizení zboží, byl případ oznámen policii a policisté po podezřelých pátrali. Podařilo se jim zjistit totožnost obou mužů, jedná se o osmnáctiletého a o rok staršího mladíka. Oba jsou opakovaně soudně trestaní recidivisté. Mladší z nich byl naposledy za majetkovou trestnou činnost odsouzen vloni v létě k podmínečnému trestu odnětí svobody se zkušební dobou do druhé poloviny roku 2020. Také devatenáctiletý mladík byl již za krádeže opakovaně soudně trestán. Oba muži jsou podezřelí ze spáchání přečinu krádeže, případ policisté dále prověřují.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

4. dubna 2018

