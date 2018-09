Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Muži dovezli téměř kilogram pervitinu

JIHLAVSKO: Policisté zadrželi tři muže, jeden z nich byl vzat do vazby

Kriminalisté jihlavského územního odboru ukončili minulý týden drogovou trestnou činnost pachatelů, přes které proudilo na Jihlavsko značné množství pervitinu. Dva muže zadrželi policisté v Praze, třetího v Jihlavě. Při realizaci zajistili kriminalisté desítky gramů pervitinu, peníze a další drogy. Zadržení muži byli obviněni ze spáchání trestného činu, u dvou z nich se jednalo o zvlášť závažný zločin. Jeden z obviněných, opakovaně soudně trestaný recidivista, byl vzat do vazby a putoval přímo do věznice.

Objasnit závažnou trestnou činnost a dopadnout muže, kteří na Jihlavsko dováželi a distribuovali zde pervitin, se jihlavským kriminalistům podařilo na základě jejich velmi dobrého operativního šetření. Odhalování drogových deliktů patří mezi dlouhodobé priority kriminalistů a pátrání po pachatelích, kteří se jich dopouštějí, věnují maximální úsilí. Také v tomto případě přivedlo k trojici kriminalisty operativní šetření a vlastní získávání poznatků.

Minulý týden vyústilo prověřování případu v realizaci, při níž byli zadrženi celkem tři muži důvodně podezřelí ze spáchání drogové trestné činnosti. „Zákrok proběhl ve čtvrtek 20. září v noci. Policisté pražské zásahové jednotky zadrželi dva podezřelé muže v Praze, když sjížděli vozidlem VW Passat z dálnice,“ řekl por. Bc. Radim Novák, DiS., komisař oddělení obecné kriminality s tím, že u sebe měli muži přibližně devadesát gramů pervitinu. Oba zadržení muži byli převezeni na oddělení policie v Jihlavě, pervitin kriminalisté zajistili. Třetího podezřelého muže dopadli kriminalisté v Jihlavě, také v době kdy řídil vozidlo. Rovněž tento muž měl u sebe drogy, které kriminalisté zajistili. Všichni tři zadržení muži skončili v policejní cele.

Kriminalisté provedli domovní prohlídku v bytě v Jihlavě, kde muži bydlí. Dále provedli prohlídku garáže a vozidla. Kriminalisté zajistili v rámci realizace různé druhy psychotropních i omamných látek a finanční hotovost. Všechny zajištěné látky budou podrobeny zkoumání na odborném policejním pracovišti.

Policejní komisař zahájil na základě shromážděných důkazů trestní stíhání tří zadržených, všichni jsou z Jihlavska. „Osmadvacetiletý a šestadvacetiletý muž byli obviněni ze zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy spáchaného ve značném rozsahu, starší z nich navíc ještě ze spáchání přečinu přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu,“ řekl npor. Ing. Bc. Radomír Němec, vedoucí oddělení obecné kriminality. Jak dále dodal, třiadvacetiletý muž byl obviněn ze spáchání přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, kterého se dopustil jako účastník ve formě pomoci.

Osmadvacetiletý muž byl již v minulosti opakovaně soudně trestán za různorodou trestnou činnost, včetně drogové. Trest odnětí svobody už si odpykal i ve věznici, ze které byl propuštěn letos v květnu, další trestné činnosti se tak začal dopouštět v krátké době poté, co opustil brány vězení. Trestní minulost má za sebou také jeho o dva roky mladší komplic. Třiadvacetiletý muž ještě soudně trestán nebyl.

Osmadvacetiletý a šestadvacetiletý muž jsou obviněni z toho, že obstarávali pervitin, který přiváželi do Jihlavy k další distribuci. „Drogy mířily na Jihlavsko z Ústeckého a Středočeského kraje,“ dodal komisař Radim Novák. Pro pervitin jezdili obvinění muži samostatně nebo i společně. Když jel pro drogu šestadvacetiletý muž a její převzetí si předem domluvil jeho o dva roky starší komplic, dostával za to od něho finanční odměnu ve výši přes pět tisíc korun. Jako dopravní prostředek využíval jeden z nich kromě vozidla také motocykl. V době od léta dovezli oba muži pervitin do Jihlavy přibližně ve dvou desítkách případů, pokaždé se jednalo o desítky gramů drogy. Celkově tak dohromady dovezli téměř kilogram drogy. Pervitin byl určený k další distribuci, ke které docházelo v Jihlavě a v jejím okolí.

V noci ze středy na čtvrtek 20. září se vypravil pro pervitin šestadvacetiletý muž s nejmladším z trojice, který si od něho drogy v předchozí době nakupoval. Třiadvacetiletý muž věděl, že účelem cesty je nákup pervitinu a přislíbil pomoc při řízení. Drogu, kterou nakoupili v Ústeckém kraji, už ale do Jihlavy nedovezli. Jejich cestu předčasně ukončili jihlavští kriminalisté, v Praze skončili oba muži po zákroku policistů zásahové jednotky s pouty na rukou a pervitin zajistili kriminalisté. „Do policejní cely ve čtvrtek v noci směřoval také nejdůležitější z trojice, osmadvacetiletý muž, kterého jsme zadrželi v Jihlavě, když jel ve vozidle,“ řekl komisař Radim Novák. Jak dále dodal, muž měl u sebe marihuanu a hašiš, také tyto drogy kriminalisté zajistili.

Na osmadvacetiletého obviněného muže podal policejní komisař státnímu zastupitelství podnět k podání návrhu na jeho vzetí do vazby. Soud rozhodl o vzetí muže do vazby, poté ho policisté eskortovali do věznice. Zbývající dva obvinění muži jsou stíháni na svobodě. Případ kriminalisté dále vyšetřují.

„Za spáchaný zvlášť závažný zločin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy hrozí trest odnětí svobody až na deset let. Třiadvacetiletý muž může být za spáchaný přečin potrestán až pětiletým trestem odnětí svobody,“ zakončil vedoucí jihlavských kriminalistů npor. Radomír Němec.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

25. září 2018

