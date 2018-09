Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Muže podezřelého z krádeže policisté dopadli

PELHŘIMOVSKO: Případ policisté řešili ve zkráceném přípravném řízení

Policisté z obvodního oddělení v Pelhřimově sdělili dvacetiletému muži cizí státní příslušnosti podezření ze spáchání dvou trestných činů. Muž je podezřelý z toho, že v podniku odcizil pánskou tašku s finanční hotovostí a platební kartou. Z místa utekl. Když však zjistil, že majitel tašky ho pronásleduje a běží za ním, odhodil i své věci a podařilo se mu zmizet. Policisté na základě intenzivního pátrání a prověřování dvacetiletého cizince následující den dopadli. Případ řešili ve zkráceném přípravném řízení a muže eskortovali k soudu, kde mu byl vyměřen trest.

K případu došlo na konci srpna ve večerních hodinách v podniku na ulici Solní v Pelhřimově. Mladý muž si v podniku na opěrku židle zavěsil pánskou tašku s finanční hotovostí převyšující hranici dvaceti tisíc korun, platební kartou a doklady. Momentu, kdy se muž od tašky vzdálil, využil pachatel a odcizil ji. Tašku si dal do batohu a z podniku utekl. Majitel si toho však všiml a zahlédl muže, jak utíká pryč směrem do ulice Tylova. Okamžitě se za ním rozeběhl a běžel za ním až do ulice Křemešnická. Tam pachatel zahodil celý svůj batoh i s odcizenou taškou a utekl. Majitel tašky ihned zavolal policejní hlídku. Policisté na místě provedli ohledání, šetření, zajistili pachatelův batoh včetně jeho obsahu a začali po něm intenzivně pátrat. Zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání dvou trestných činů. Odcizená taška se tak majiteli vrátila s veškerým jejím obsahem.

Jeden den intenzivního prověřování a práce obvodních policistů přinesl výsledky. Následující den ve večerních hodinách policejní hlídka zadržela v Pelhřimově podezřelého muže cizí státní příslušnosti a převezla ho na policejní služebnu, kde byl umístěn do policejní cely. „Na základě shromážděných důkazů policejní inspektor sdělil dvacetiletému muži podezření ze spáchání přečinu krádeže a přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku,“ uvedl npor. Mgr. Bc. Ondřej Fučík, zástupce vedoucího obvodního oddělení. Případ policisté řešili ve zkráceném přípravném řízení a zprávu o jeho výsledku přeložili státnímu zástupci, který okresnímu soudu podal návrh na potrestání.

„Za uvedenou trestnou činnost, ze které je dvacetiletý muž podezřelý, lze uložit trest odnětí svobody až na dva roky,“ dodal npor. Ondřej Fučík.

por. Mgr. Stanislava Miláčková, komisař

18. září 2018

vytisknout e-mailem Google+