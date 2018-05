Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Muž vyhrožoval přítelkyni se zbraní v ruce

TŘEBÍČSKO: Kriminalisté zahájili trestní stíhání muže

Kriminalisté třebíčského územního odboru objasnili závažný případ, ke kterému došlo minulý týden v obci na Třebíčsku. Agresivní muž slovně napadl svoji partnerku a rozbíjel v domě věci, poté se zbraní v ruce vyhrožoval, že ublíží jejímu blízkému příbuznému, žena před ním ze strachu utekla. Muže policisté velmi rychle vypátrali a zadrželi, obviněn byl ze spáchání trestného činu. Zbraň, plynovou pistoli, policisté zajistili. Osmatřicetiletého muže vykázali ze společného obydlí.

V sobotu 5. května přijali policisté před druhou hodinou v noci na tísňové lince 158 oznámení, že v domě v obci na Třebíčsku vyhrožoval svojí partnerce muž, který byl ozbrojen střelnou zbraní. Žena z důvodu obavy o život svůj a svých blízkých z domu utekla. Do obce ihned vyjely policejní hlídky a vzhledem k tomu, že vzniklo podezření, že muž z obce odjel směrem do Třebíče, učinili policisté opatření i zde. Muže důvodně podezřelého ze spáchání trestného činu policisté nalezli a zadrželi v blízkosti domu, kde k činu došlo. Osmatřicetiletý muž z Třebíčska byl pod vlivem alkoholu, při dechové zkoušce mu policisté naměřili hodnotu 1,29 promile alkoholu. Zbraň u sebe neměl, policisté ji nalezli v domě ukrytou v jedné z místností. Jednalo se o plynovou pistoli, kterou policisté zajistili. Muž měl drobné zranění na ruce, které si způsobil, když v domě rozbil skleněnou výplň dveří, proto ho policisté odvezli do nemocnice. Po ošetření byl zadržený muž umístěn do policejní cely. Žena byla v pořádku, zranění neměla.

Prověřování případu převzali třebíčští kriminalisté. Místo činu ohledali, zadokumentovali a zajistili stopy. Dále provedli kriminalisté výslechy osob, šetření, vyhodnocovali všechny získané informace i poznatky a shromáždili důkazy. Na základě výsledků prověřování zahájil policejní komisař trestní stíhání osmatřicetiletého muže. „Muž byl obviněn z přečinu nebezpečného vyhrožování spáchaného se zbraní,“ řekl npor. Mgr. Milan Špaček, vedoucí oddělení obecné kriminality.

Osmatřicetiletý muž je obviněn z toho, že minulý týden v noci z pátku na sobotu v rodinném domě v obci na Třebíčsku vyhrožoval se zbraní v ruce své přítelkyni. Činu předcházela slovní rozepře, po které podnapilý muž ženu vulgárně slovně urážel, rozbil notebook a skleněnou výplň dveří, při čemž se drobně poranil na ruce. Agresivita muže se stupňovala a výhrůžky nabyly na intenzitě. Následně muž odešel do jedné z místností, když přišel, držel v ruce plynovou pistoli s náboji a vyhrožoval, že ohrozí život blízkého příbuzného ženy. Ta nevěděla, že se jedná o plynovou pistoli, z důvodu obavy o život a zdraví svoje a svého blízkého příbuzného z domu utekla a ukryla se v lese. Na místo byli poté přivoláni policisté, kteří nebezpečného muže velmi rychle vypátrali a zadrželi.

Škoda, kterou obviněný muž způsobil poničením věcí v rodinném domě, byla předběžně vyčíslena na více než tři tisíce korun.

Policisté rozhodli o vykázání muže ze společného obydlí na deset dní.

Případ kriminalisté dále vyšetřují. Obviněnému muži hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

9. května 2018

