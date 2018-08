Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Muž v pátrání zkusil ujet na kole

Policisté dopadli muže, který se vyhýbal nástupu do vězení.

Policisté z místního oddělení Barrandov vypátrali muže, který se rok skrýval, aby nemusel nastoupit do vězení. Tam byl odsouzen za krádež a původní trest 300 hodin obecně prospěšných prací nevykonal. Proto mu byl tento trest změněn na 300 dnů ve vězení.

Policisté ze zmiňovaného oddělení získali informaci z kriminálního prostředí, že by se hledaný mohl zdržovat v příbytku v ulici K Opatřilce v Praze 5. Na muže se proto zaměřili a přibližně po týdnu byli úspěšní. Když projížděli ulicí, tak hledaný jel proti nim na kole. Cestu mu hned zablokovali služebním autem, ale i tak se muž pokusil zmizet. Otočil se, šlápl do pedálů a doufal, že to vyjde. Nevyšlo. Spolujezdec vyběhl z vozidla a po pár krocích ho dostihl.

Zadržený muž ještě před převozem do věznice skončil na policejní služebně, protože u něj policisté našli cirka tři gramy krystalické látky, s největší pravděpodobností pervitinu. Jestliže expertíza pervitin skutečně potvrdí, bude se osmadvacetiletý muž zpovídat z trestného činu přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu.

por. Bc. Jan Daněk – 2. 8. 2018

