Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Muž se specializoval na vykrádání aut

PŘÍBRAMSKO - Policisté při hlídkové činnosti dne 12. května kolem páté hodiny ranní zadrželi zloděje,

který vykrádal v Příbrami vozidla. Během noci se vloupal do tří aut stojících v ulici Jana Drdy, na náměstí Fr. Kučery a v ulici Generála Kholla. Odcizil z nich autorádio, flash disk, sluneční brýle a sadu náhradních žárovek. Škoda činila tři tisíce korun.

Jak se později ukázalo, dotyčný má na svědomí minimálně dalších pět vykradených automobilů, do kterých vnikl od konce ledna do poloviny dubna. Bral v nich vše, na co přišel, šlo např. o obušek, plynovou pistoli, nůž, dálniční známku, sadu nářadí, MP4 přehrávač, autorádio a žvýkačky. U těchto pěti případů byla škoda vyčíslena na deset tisíc korun. Již v minulosti se 29letý muž obdobné trestné činnosti dopustil a byl za ní i souzen. Nyní mu hrozí za přečin krádeže šest měsíců až tři léta odnětí svobody.

por. Bc. Monika Schindlová, DiS.

tisková mluvčí

P ČR Příbram

14. květen 2018

