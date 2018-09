Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Muž se dopouštěl krádeží v objektech

JIHLAVSKO: Obviněný muž byl vzat do vazby

Jihlavští kriminalisté ukončili trestnou činnost devětatřicetiletého muže, který se v Jihlavě dopouštěl krádeží v objektech. Vloupal se do domu, kde v tu dobu spali jeho obyvatelé, a v dalších dvou případech odcizil různé věci z přístupných částí bytových domů. Muž je opakovaně soudně trestaný recidivista, který byl naposledy odsouzen v druhé polovině letošního června, přesto se ale v krátké době začal opět dopouštět další trestné činnosti. Policejní komisař zahájil jeho trestní stíhání, muž byl obviněn ze spáchání dvou trestných činů. Na podaný návrh byl vzat do vazby.

Na začátku srpna přijali policisté oznámení o vloupání do rodinného domu v Jihlavě. Kolem čtvrté hodiny v noci vnikl pachatel na pozemek a po vytlačení sklepního okna se dostal do domu. Prostory rodinného domu, ve kterém spali jeho obyvatelé, začal prohledávat a v jedné z místností vzal televizor. V tu dobu probudil světlem rozsvícené baterky obyvatele domu, který zakřičel a pachatel i s odcizeným televizorem utekl vchodovými dveřmi. Na místo ihned po přijetí oznámení vyjely policejní hlídky a začaly okamžitě po pachateli v lokalitě pátrat. Místo činu policisté ohledali, zadokumentovali a provedli důkladné šetření. Na základě prověřování kriminalisté podezřelého muže vypátrali, navíc zjistili, že se jedná o stejného pachatele, který se dopustil ještě krádeže v přístupných prostorech dvou bytových domů v Jihlavě, a to v polovině července a na začátku září. Policisté muže důvodně podezřelého ze spáchání majetkové trestné činnosti zadrželi a byl umístěn do policejní cely. Prověřováním zjistili, že odcizený televizor pachatel ve stejný den, kdy ho odcizil, prodal a peníze použil pro svoji potřebu.

Na základě shromážděných důkazů zahájil policejní komisař trestní stíhání zadrženého muže. „Devětatřicetiletý muž byl obviněn ze spáchání přečinu krádeže a přečinu porušování domovní svobody,“ řekl npor. Bc. Pavel Krčál, zástupce vedoucího oddělení obecné kriminality. Obviněný muž byl v minulosti již více než desetkrát soudně trestán, zejména za majetkovou trestnou činnost. Na podaný návrh byl devětatřicetiletý muž vzat do vazby a policisté ho poté eskortovali do věznice. Případ kriminalisté dále vyšetřují.

Za spáchanou trestnou činnost hrozí obviněnému muži trest odnětí svobody až na tři roky.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

13. září 2018

