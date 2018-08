Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Muž podvedl stovky lidí

PELHŘIMOVSKO: Lákal na fiktivní pracovní nabídky v zahraničí

Pelhřimovští kriminalisté ukončili náročné prověřování případu rozsáhlých podvodů, jehož výsledkem je zahájení trestního stíhání dvaatřicetiletého muže. Ten má na svém kontě stovky případů trestného činu podvodu, a to jak v dokonaném stadiu, tak ve stadiu pokusu. Trestné činnosti se dopouštěl na území České republiky a v zahraničí, kam na více jak rok odcestoval. Způsobená škoda byla vyčíslena na částku kolem jednoho a půl milionu korun. Skutkové podstaty trestných činů, které mu jsou kladeny za vinu, muž naplnil tím, že mimo jiné nabízel zprostředkování práce v zahraničí, za což inkasoval peníze a svůj závazek nesplnil. Dále tím, že na jména jiných osob, bez jejich vědomí a souhlasu, čerpal úvěry od finančních společností. Dalším jeho jednáním bylo vylákání finančních částek z osob pod záminkou uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu. Muž byl obviněn ze tří trestných činů. Jedná se o muže, který byl již za obdobnou trestnou činnost odsouzen.

Dvaatřicetiletý muž se měl při svém pobytu ve Spojených státech Mexických, a to zejména v období od ledna roku 2016 do začátku roku 2017, dopustit ve více jak dvě stě případech podvodného jednání za účelem získání finančních prostředků pro svoji potřebu. Muž je obviněn z toho, že v tomto období prostřednictvím inzerátů na internetu nabízel zájemcům v České republice zprostředkování práce v zahraničí. Smyšlené nabídky zveřejňoval na sociálních sítích a na různých internetových stránkách. Při svém jednání vystupoval pod jmény jiných osob, nebo pod zcela smyšlenými jmény. Smyšlené nabídky se týkaly zprostředkování práce a brigád zejména v Mexiku, v Karibiku, na Bahamách nebo ve Spojených arabských emirátech. Jednalo se například o práce na ropných plošinách, v půjčovnách vodních skútrů nebo automobilů, práce pečovatelky v domě seniorů, v baru, na rybářských lodích, v hotelích, v plážových klubech nebo potápěčských klubech a školách. V několika případech nabízel zprostředkování práce jako pečovatele a ošetřovatele delfínů nebo instruktora potápění. Za zprostředkování takových prací a brigád inkasoval od zájemců finanční hotovost, kterou si nechával přeposílat na různé bankovní účty. Jednalo se jak o částky v řádech stokorun, tak o několika tisícové částky. V některých případech se jednalo o částky kolem sedmi tisíc korun. Po obdržení finanční hotovosti však žádnou práci těmto osobám nezprostředkoval.

V některých případech smyšleného zprostředkování práce na ropných plošinách se zájemci dokonce účastnili na území České republiky testů, které museli absolvovat pro přijetí na práci na ropných plošinách. Osoby složily zálohu na provedení přijímacích testů na bankovní účet a pak se osobně účastnily fyzických testů. Ty se uskutečnily v různých pronajatých prostorách a prováděly je osoby, které si obviněný muž na tuto práci na našem území najal, a žily v domnění, že se zprostředkování práce uskuteční. Tímto způsobem tak vzbudil důvěru zájemců, že jim práce bude opravdu zprostředkována.

Dále muž v době jeho působení v zahraničí nabízel prostřednictvím internetu k prodeji zboží, jako například herní konzole, fotoaparáty, dataprojektory, web kamery, objektivy nebo zlaté mince. Po převodu finančních prostředků od zájemců však slíbené zboží nedodal. Za věci tak inkasoval částky, které se v některých případech pohybovaly v řádech deseti tisíců korun.

Muž byl obviněn také z toho, že vylákal z jiných osob fotokopie dokladů, které dále zneužil při uzavření smluv o úvěru. Škoda, která byla těmto osobám způsobena, byla vyčíslena na částku v řádech sta tisíců korun.

Další skutkovou podstatu trestného činu muž naplnil po jeho návratu do České republiky. Je obviněný z toho, že v polovině ledna letošního roku pod jiným jménem v devíti případech vylákal z osob peníze pod záminkou uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu v Praze. Od poškozených tak vylákal částku kolem tří set padesáti tisíc korun. V jednom z těchto případů inkasoval částku kolem třiceti tisíc korun za úhradu nájmu předem, kterou však následně na urgence poškozeného vrátil.

Kriminalisté tak mají za sebou náročné intenzivní prověřování a shromažďování důkazních materiálů. V jeho rámci kriminalisté provedli stovky výslechů a seznam poškozených osob činí kolem tří set záznamů. Způsobená škoda byla vyčíslena na částku kolem jednoho a půl milionu korun. Kriminalistům se podařilo zajistit kolem dvou set tisíc korun, které prokazatelně pocházely z uvedené trestné činnosti. Peníze byly vráceny zpět poškozeným osobám. Zbytek peněz muž užil pro svoji potřebu. Součástí prověřování byla také spolupráce na mezinárodní úrovni.

„Zahájili jsme trestní stíhání dvaatřicetiletého muže, který byl obviněn z trestných činů podvodu, úvěrového podvodu a poškození cizích práv,“ uvedl npor. Ing. Bc. Martin Petrák, vedoucí oddělení hospodářské kriminality.

Dvaatřicetiletý muž byl již za trestné činy podvodů soudně trestán. V období od října roku 2014 do listopadu následujícího roku spáchal rozsáhlé pojistné podvody. Pracoval pro společnost zprostředkovávající pojištění. V tomto období předkládal fiktivní pojistné smlouvy na životní a úrazové pojištění. Stahoval seznamy osobních údajů osob, které následně bez jejich vědomí a souhlasu použil na uzavření pojistných smluv. To vše s cílem vylákat provize od pojišťovacích společností, pro které byly smlouvy uzavřeny. V některých případech si i údaje vymýšlel a vytvářel tak fiktivní osoby. Údaje některých osob použil i vícekrát a uzavřel tak smlouvu se stejným jménem pro více pojišťoven. Tímto způsobem uzavřel více jak sto padesát pojistných smluv. V té době před zahájením trestního stíhání odcestoval do zahraničí a bylo proti němu vedeno trestní stíhání jako proti uprchlému. Do České republiky se vrátil a v souvislosti s touto trestnou činností byl zadržen a umístěn do vazby.

„Obviněnému muži za uvedenou trestnou činnost, pro kterou policejní komisař zahájil trestní stíhání, hrozí až pětiletý trest odnětí svobody,“ dodal Martin Petrák.

Případ policisté nadále vyšetřují.

por. Mgr. Stanislava Miláčková, komisař

7. srpna 2018

