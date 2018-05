Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Muž neoprávněně pobíral dávky pomoci v hmotné nouzi

TACHOV – Přeplatek ve výši několika tisíc korun příslušnému úřadu do současné doby nevrátil.

Dnešního dne sdělili borští policisté podezření ze spáchání přečinu podvodu 38letému muži. Viní jej z toho, že v lednu, únoru a od dubna do září roku 2016 neoprávněně pobíral dávky pomoci v hmotné nouzi ve formě příspěvku na živobytí a zároveň v lednu, únoru a od dubna do srpna roku 2016 neoprávněně pobíral dávky pomoci v hmotné nouzi ve formě doplatku na bydlení a dále zamlčel skutečnosti důležité při rozhodování o přiznání dávek. Částka, o kterou se měl neoprávněně obohatit, přesáhla 28 000 korun. Vzniklý přeplatek na dávkách měl do konce září loňského roku vrátit, avšak do současné doby tak neučinil.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

7. 5. 2018

