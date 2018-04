Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Muž napadl padesátiletou ženu

HAVLÍČKOBRODSKO: Policisté zahájili trestní stíhání

Kriminalisté z oddělení obecné kriminality územního odboru Havlíčkův Brod zahájili trestní stíhání jednatřicetiletého muže z Havlíčkobrodska, který v obci nedaleko Golčova Jeníkova vnikl na cizí pozemek, kde napadl padesátiletou ženu a vyhrožoval jí fyzickou likvidací. Muž byl obviněn ze tří trestných činů, a to zločinu vydírání, přečinu porušování domovní svobody a přečinu ublížení na zdraví ve stádiu pokusu. Jedná se o muže, který byl již v minulosti několikrát soudně trestaný a v současné době má uložené dva podmíněné tresty. Obviněný muž byl na základě rozhodnutí soudu vzat do vazby.

Muž je obviněn z toho, že v sobotu 14. dubna v dopoledních hodinách za použití přinesené palice poničil dřevěnou branku, vnikl na pozemek u domu, kde palicí tloukl do další vstupní branky. Padesátiletá žena vyšla z domu a muž šel směrem k ní. Palici držel v rukou a na ženu křičel, že ji jde fyzicky zlikvidovat a požadoval po ní finanční hotovost, kterou ji údajně kdysi poskytnul. Následně muž palici odložil, ale ženu uhodil rukou do ramene. Ženě pomohli její další příbuzní, kteří zabránili dalšímu fyzickému útoku. Ke zranění ženy, které by si vyžádalo lékařské ošetření, nedošlo.

Přivolaná policejní hlídka na místě zjistila, že jednatřicetiletý muž jeví známky opilosti, proto u něj provedla dechovou zkoušku. Její naměřená hodnota činila 1,91 promile alkoholu. Policisté muže zajistili a převezli na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění. Po jeho propuštění ze zařízení ho kriminalisté zadrželi.

Po provedení potřebných úkonů policejní komisař zahájil trestní stíhání muže. „Zahájili jsme trestní stíhání jednatřicetiletého muže, který byl obviněn ze spáchání zločinu vydírání, přečinu ublížení na zdraví ve stádiu pokusu a přečinu porušování domovní svobody“, uvedl npor. Bc. František Šteidl, vedoucí oddělení obecné kriminality.

Obviněný muž byl již v minulosti několikrát soudně trestán pro násilnou trestnou činnost, kdy mu byly uloženy podmíněné tresty odnětí svobody, jejichž zkušební doba je do září letošního roku.

Kriminalisté podali státnímu zastupitelství podnět k podání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby. Soud rozhodl o jeho vzetí do vazby a policisté ho eskortovali do vazební věznice.

„Obviněnému muži za takovou trestnou činnost hrozí až osmiletý trest odnětí svobody“, dodal npor. Šteidl.

por. Mgr. Stanislava Miláčková, komisař

19. dubna 2018

