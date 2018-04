Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Muž měl téměř tři promile alkoholu

TŘEBÍČSKO: Muž napadl svoji blízkou příbuznou

V neděli 22. dubna zasahovali policisté v obci na Náměšťsku, kde v rodinném domě napadl muž svoji blízkou příbuznou. Přivoláni byli po jedné hodině v noci. Policisté učinili ihned po příjezdu na místo opatření, aby již nemohlo ze strany opilého muže docházet k dalšímu násilnému jednání. Napadená žena měla viditelná zranění. Policisté na místo přivolali zdravotnickou záchrannou službu, která ženu odvezla na ošetření do nemocnice. Opilý muž se choval agresivně, policisté ho zajistili, při dechové zkoušce muži naměřili hodnotu 2,73 promile alkoholu. Dvaačtyřicetiletého muže odvezli policisté na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění. Provedeným šetřením zjistili, že opilý muž po příchodu do domu ženu fyzicky napadl, mimo jiné ji udeřil pěstí do oblasti hlavy. Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ublížení na zdraví, případ dále prověřují.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

23. dubna 2018

