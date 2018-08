Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Muž měl téměř čtyři promile alkoholu

TŘEBÍČSKO: Opilého muže policisté zajistili

V úterý 31. července přijali policisté před desátou hodinou dopoledne na tísňové lince 158 oznámení o pohřešování muže. Měla o něho obavu jeho blízká příbuzná, z jejich předchozí telefonické komunikace totiž vyplynulo, že by muž mohl chtít ohrozit svůj život, a to skokem z mostu. Sedmačtyřicetiletý muž se měl nacházet v Třebíči. Policisté začali ihned po pohřešovaném pátrat. Do hledání muže se zapojili také strážníci městské policie. Hlídky prohledaly třebíčské mosty a hledaly muže také na dalších místech, u kterých vznikl předpoklad, že by se tam mohl nacházet. V odpoledních hodinách nalezli strážníci pohřešovaného muže na ulici Arbesova. Byl v pořádku, ale značně opilý. Policisté mu při dechové zkoušce naměřili hodnotu 3,95 promile alkoholu. Po vyšetření lékařem opilého muže odvezli na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

1. srpna 2018

