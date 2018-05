Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Muž byl zadržen u místa činu

TRUTNOVSKO – Měl podpálit několik vozidel, ale i další věci.



V těchto dnech policejní komisař sdělil obvinění šestadvacetiletému muži za přečin poškození cizí věci a násilí proti úřední osobě. Obviněný muž měl v neděli 20. května v brzkých ranních hodinách v jedné obci na Královédvorsku podpálit hned čtyři zaparkovaná vozidla. Jeho terčem však měl být i přístřešek na dřevo, stodola, či plastový květináč.

Celou událost oznámila jedna z poškozených, když zjistila, že hoří zadní část jejího vozidla. Své vozidlo si uhasila a hned na to si všimla hořící střechy dřevníku u sousedů. Na místo okamžitě vyjela hlídka policistů z obvodního oddělení Dvůr Králové nad Labem, ale i hasiči. Hned po příjezdu se muži zákona zapojili do hašení dalších zapálených vozidel a stodoly, která již začínala hořet. Tímto zásahem se jim podařilo zabránit většímu rozsahu požáru. Největší škodu způsobil oheň na osobních vozidlech. Celkovou škodu si pak majitelé na poškozeném majetku vyčíslili na částku téměř 260 tisíc korun. Hlídka zasahujících policistů následně nedaleko místa bydliště oznamovatelky zadržela nyní již obviněného muže, který před nimi schovával plynový hořák. Muž s policisty od počátku nespolupracoval a po jeho umístění do policejní cely se začala stupňovat jeho agrese. Poškodil vybavení cely a dokonce zaútočil na policisty.

Obviněný muž byl již v minulosti opakovaně odsouzen za poškození cizí věci, když právě v několika případech založil požár.

Vzhledem k obavě, že bude svou trestnou činnost opakovat, rozhodl dnes soudce Okresního soudu v Trutnově o jeho vzetí do vazby.

V případě odsouzení mu nyní hrozí až tříletý trest odnětí svobody.

prap. Lukáš Vincenc

22. května 2018, 13:10

