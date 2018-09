Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Muž byl obviněný z krádeží

HAVLÍČKOBRODSKO: Na území republiky se pohyboval nelegálně

Havlíčkobrodští policisté dopadli muže cizí státní příslušnosti, který má na svědomí případy krádeží na Havlíčkobrodsku, ale také krádež na Žďársku. Jedná se o muže, který byl již za majetkovou trestnou činnost v minulosti odsouzen. Navíc mu byl v letošním roce uložen i trest vyhoštění z České republiky. Kriminalisté zahájili jeho trestní stíhání a byl obviněn ze spáchání tří trestných činů. Na základě podaného návrhu byla na muže uvalena vazba. Obviněnému muži za takovou trestnou činnost hrozí až tříletý trest odnětí svobody.

K prvnímu případu krádeže, který je obviněnému muži kladen za vinu, došlo na začátku srpna letošního roku. Tehdy neznámý pachatel vnikl do jednoho z bytových domů ve Žďáru nad Sázavou, kde odcizil horské jízdní kolo v hodnotě kolem čtyř tisíc korun. K dalším dvěma případům krádeže došlo na Havlíčkobrodsku. Tři dny po krádeži kola na Žďársku došlo v Havlíčkově Brodě ke krádeži peněženky. Pachatel vstoupil do provozovny na ulici Rubešova, kde v nestřeženém okamžiku odcizil z odložené kabelky peněženku s doklady a finanční hotovostí. K poslednímu případu došlo na Havlíčkobrodsku koncem srpna. Tehdy neznámý pachatel vnikl ve středu 22. srpna v dopoledních hodinách do budovy ubytovacího zařízení pro mládež ve Světlé nad Sázavou. Zde v jednom z pater prohledal postupně devět pokojů, přičemž se zaměřil na finanční hotovost, kterou měli její majitelé uloženu v peněženkách. Celkem tak postupně prohledal třináct peněženek, ze kterých si vzal papírové bankovky a odešel. V tomto případě způsobil škodu kolem čtyř tisíc korun.

Ve všech případech policisté na místě provedli ohledání, šetření a zadokumentování. Policisté zahájili úkony trestního řízení a začali jednotlivé případy prověřovat. Jak se nakonec ukázalo, všechny tyto uvedené, zdánlivě spolu nesouvisející, případy mají jednoho pachatele.

Na konci minulého týdne v nočních hodinách havlíčkobrodští policisté zadrželi jednapadesátiletého muže cizí státní příslušnosti, který se zdržoval na území České republiky i přes skutečnost, že byl z republiky vyhoštěn. Jednalo se právě o muže, který je podezřelý ze spáchání výše uvedené trestné činnosti, ke které došlo na Havlíčkobrodsku a na Žďársku. Případy si převzali havlíčkobrodští kriminalisté a zahájili trestní stíhání jednapadesátiletého muže. „Muž byl obviněn ze spáchání přečinů krádeže, porušování domovní svobody a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání“, uvedl plk. Mgr. David Spilka, zástupce vedoucího územního odboru Havlíčkův Brod. Odcizené peníze muž použil pro svoji potřebu. V případu krádeže na Žďársku muž jízdní kolo bezprostředně po krádeži, ještě na území města Žďár nad Sázavou, prodal a peníze využil opět ke své potřebě.

Obviněný muž byl již v minulosti na území České republiky soudně trestán, a to za majetkovou trestnou činnost a byl mu uložen podmíněný trest odnětí svobody. Dále mu byl okresním soudem v polovině června letošního roku uložen trest vyhoštění z republiky, a to na dobu čtyř let.

Policejní komisař podal státnímu zástupci návrh na vzetí obviněného muže do vazby. Soud rozhodl o vzetí jednapadesátiletého muže do vazby, kam ho následně eskortovala policejní hlídka. „Za takovou trestnou činnost obviněnému muži hrozí až tříletý trest odnětí svobody,“ dodal plk. Spilka.

por. Mgr. Stanislava Miláčková, komisař

12. září 2018

