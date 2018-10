Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Muž byl napaden na ulici

ÚSTÍ NAD LABEM - Policisté vyhodnocují kamery a pátrají po svědcích

Všebořičtí policisté šetří případ patečního napadení 37letého muže v blízkosti hospody Na Růžku ve Všebořicích. V tuto chvíli dle výpovědi napadeného muže k incidentu mělo dojít tak, že když se krátce po jedenácté hodině večer vracel domů po chodníku v ulici Lipová směrem do ulice Spartakiádní, tak potkal skupinku třech mužů. V momentě, když muže míjel, tak jeden z nich ho z ničeho nic napadl několika ranami pěstí do obličeje a následně odešli. Muž došel domů, kdy v ranních hodinách musel vzhledem ke svému zranění jet do nemocnice. V nemocnici lékař zjistil, že má dvojitou zlomeninu dolní čelisti a musí být operován.



V současné době policisté vyhodnocují kamerové záznamy nejenom z ulic, ale i z městské hromadné dopravy. Zároveň žádají veřejnost o pomoc, aby v případě, že se stali svědky tohoto incidentu nebo v inkriminovanou dobu se v těchto místech pohybovali a potkali tuto skupinku, aby tuto informaci poskytli policistům na linku 158.

Ústí nad Labem 9. října 2018

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

vytisknout e-mailem Google+