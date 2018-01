Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Mrtvý muž na silnici

PARDUBICE, CHRUDIM - Hledáme svědky dopravní nehody

V pondělí 15. ledna 2018 okolo šesté hodiny ranní oznámil projíždějící řidič nález bezvládně ležícího člověka na krajnici silnice I/37 mezi Pardubicemi a Chrudimí. Na místo vyjeli policisté i záchranáři. Ti pokračovali v započatých oživovacích pokusech, které prováděl sám oznamovatel, ale i přes veškerou snahu se jim bohužel muže již nepodařilo zachránit. Policisté proto okamžitě nařídili provedení soudní pitvy, která by pomohla zjistit příčinu úmrtí. Výsledek pitvy byl téměř jednoznačný a to takový, že došlo ke srážce muže s vozidlem. S největší pravděpodobností s vozidlem dodávkovým či nákladním.

Nyní aktuálně hledáme svědky, kteří by nám pomohli osvětlit, co se na místě stalo či kdy k dopravní nehodě došlo. Prosíme zejména řidiče projíždějící po uvedené komunikaci mezi třetí a šestou hodinou ranní, kteří by si všimli chodce, srážky chodce s vozidlem nebo mající kamerový záznam z úseku kolem nadjezdu u Medlešic, aby se neprodleně ozvali na linku 158.

Zemřelý muž měl na sobě strakatou, zřejmě šedohnědou mikinu, černé kalhoty a černé boty.



Přiloženo foto, video a nahrávka tiskové zprávy Policie ČR.



15. leden 2018

por. Ing. Markéta JANOVSKÁ

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

