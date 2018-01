Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Silvestrovské oslavy proběhly bez větších problémů

Plzeň - V Plzni i kraji se nesly ve znamení alkoholu a výtržností.

Oslavy příchodu nového roku se v Plzeňském kraji nesly jako obvykle ve znamení alkoholu a výtržností. Od silvestrovské desáté hodiny večerní do dnešní páté hodiny ranní řešili policisté celkem 175 událostí. Tentokrát si dali pozor zejména plzeňští řidiči, z nichž jsme nepřistihli žádného pod vlivem alkoholu. Na Tachovsku řešili dopravní policisté dnes po sedmé hodině ráno dopravní nehodu v obci Tisová, kde dvacetiletý řidič zřejmě nezvládl řízení osobního vozu a v zatáčce se dostal s vozidlem do smyku, vyjel mimo vozovku do travnatého příkopu, kde havaroval na střeše. Policisté provedli u muže orientační dechovou zkoušku na zjištění požití alkoholu před jízdou, která byla pozitivní, a to 2 promile. Řidič byl při nehodě zraněn a z místa odvezen sanitkou do nemocnice. V Plzeňském kraji dále policisté řešili o silvestrovské noci a rána celkem 27 případů fyzického napadení mezi občany. V jednom případě došlo na jižním Plzeňsku k popálení 18letého mladíka při odpalování zábavní pyrotechniky. Muž byl následně letecky transportován do Prahy na popáleninové centrum. I přes nepříjemné události byly silvestrovské oslavy poměrně klidné a bez hlášení mimořádných událostí. I tak vás opětovně žádáme, abyste dbali patřičné opatrnosti a ohleduplnosti nejen za volantem.

prap. Veronika Hokrová

1. ledna 2018

vytisknout e-mailem Google+