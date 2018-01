Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Řízení pod vlivem návykových látek

PLZEŇ – Policisté při silničních kontrolách během víkendu zadrželi u řidičů několik řidičských průkazů.

Během tohoto víkendu policisté na několika místech v Plzni při své kontrolní činnosti zastavili a kontrolovali osobní i nákladní motorová vozidla, jejichž řidiči se ve valné většině dobrovolně podrobili dechovým zkouškám na zjištění alkoholu v dechu. V šesti případech byly tyto s pozitivním výsledkem. Nejnižší pozitivní dechová zkouška byla naměřena u 32letého řidiče, a to 0,44 promile alkoholu v dechu. Tento řidič se dopustil i dalšího přestupku – překročení nejvyšší povolené rychlosti v obci, a to celkem o 19 km v hodině. Nejvyšší zjištěnou pozitivní hodnotu naměřila policejní hlídka u 36letého řidiče a to 2,16 promile alkoholu v dechu. Dále bylo u kontrolovaných řidičů zjištěno ovlivnění jinou návykovou látkou a to celkem ve čtyřech případech. Nejčastěji byl orientační test pozitivní na amfetamin a metamfetamin.

V jednom případě 33letý řidič při silniční kontrole v Kaplířově ulici nejprve neuposlechl výzev k zastavení vozidla a následně bylo vozidlo policejní hlídkou o pár metrů dále dostiženo. Šofér se z místa pokusil utéci, v čemž mu bylo ze strany strážců zákona zabráněno. Podezřelý řidič na místě nepředložil řidičský průkaz, kdy následnou lustrací policisté zjistili, že se jedná o neřidiče s platnou blokací řidičského oprávnění. Dále se na výzvu policisty řidič odmítl podrobit orientačnímu testu na zjištění, zda není ovlivněn jinou návykovou látkou. Dále se odmítl dobrovolně podrobit lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu ve zdravotnickém zařízení a v neposlední řadě u tohoto řidiče policisté nalezli bílou krystalickou látku a hnědou látku v obalu. Obě látky byly na místě zajištěny a v současné době jsou podrobovány znaleckému zkoumání.

V ostatních případech se po výzvě a poučení dle zákona řidiči dobrovolně podrobili lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu ve zdravotnickém zařízení. Dále byl dotčeným řidičům ze strany policistů na místě zadržen jejich řidičský průkaz a byli poučeni o tom, že po dobu jeho zadržení nesmí řídit motorová vozidla.

Všemi případy se policisté dále zabývají a apelují na řidiče, že v podobných kontrolách budou i nadále pokračovat.

prap. Veronika Hokrová

2. ledna 2018



