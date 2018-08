Motorku položil na bok

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Trestného činu zatajení věci se dopustil zatím neznámý pachatel, který tento týden v ulici Česká našel mobilní telefon. Ten tam zřejmě vytratila poškozená majitelka, která šla z domova na parkovitě k vozidlu. Poškozená vyčíslila hmotnou škodu na částku 9 tisíc korun. Případ nyní šetří mostečtí policisté a po novém majiteli i odcizeném telefonu pátrají.

Po odchodu od policie znovu řídil

S dodržováním zákonů je zřejmě na štíru 22letý muž z Lounska. Ten byl přistižen v Bečově na Mostecku při řízení osobního vozidla, když řídit neměl, protože má od městského úřadu vydaný platný zákaz řízení všech motorových vozidel do letoška do února roku 2019. Policisté řidiče zadrželi, odvezli ho na policejní služebnu, kde mu sdělili podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí. Po propuštění muž opětovně usedl za volant vozidla a řídil. Znovu narazil na policejní hlídku a skončil na obvodním oddělení Policie ČR.

Hlídejte si na koupalištích své věci

O svoji tašku na Benediktu přišel postarší muž. Nechal ji pod dekou a poté byl ve vodě. Někdo využil jeho nepřítomnosti, a i když u vody bylo hodně lidí, zpod deky tašku s věcmi odcizil. Poškozený tak přišel o peněženku s doklady, mobil a další věci. I na Matyldě došlo k okradení. Tam poškozené ženě zmizel z batohu náramek s přívěskem a klíče od auta, když byla ve vodě. Oba případy nyní šetří mostecká policie.

Motocyklista položil stroj a narazil do protijedoucího auta

Dopravní policisté včera pozdě odpoledne vyjížděli k nehodě, která se stala před obcí Bělušice. Motocyklista jel na Louny a při projíždění levotočivé zatáčky předjížděl nezjištěné vozidlo a při tomto manévru položil stroj na pravý bok, Při tom narazil do boku protijedoucího vozu značky Mercedes, který jel ve směru na Most. Vozidlo bylo nárazem odhozeno na silniční svodidla. I motocykl narazil do svodidel na pravé straně. Při nehodě utrpěl řidič motorky zranění, se kterým byl z místa letecky transportován do nemocnice. Hmotná škoda byla vyčíslena na 265 tisíc korun. U obou řidičů byla dechová zkouška na alkohol negativní.

Most 2. srpna 2018

