Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Motorkáři bez prohřešků

DĚČÍN - Výsledky krajské DBA z děčínských silnic.

Motorkáři byli ústředním zájmem krajské dopravní akce, do které se i tentokrát zapojili děčínští dopravní policisté. V průběhu prvního srpnového víkendu policisté kontrolovali účastníky silničního provozu nejen v jižní části regionu. V neděli se pohybovali také v severní části Děčínska. Ze zjištěných výsledků lze vyčíst, že zkontrolovali 60 motorových vozidel. Pochybení bylo zjištěno v sedmadvaceti případech. Jednadvacetkrát kontrolovaní zalovili ve svých peněženkách a odevzdali společně do státní kasy za své prohřešky 15.100,- Kč. Šest dopravních přestupků bylo postoupeno správnímu orgánu k dalšímu projednání. Osm řidičů podlehlo nepřiměřené rychlosti, která jim v sedmi případech z peněženek odvála částku 7.500,- Kč. Jeden prohřešek putuje k rukám správního orgánu k dořešení. Užití alkoholu a návykových látek před a během jízdy zjištěno nebylo. Jeden řidič se zpovídal z opomenutí užití bezpečnostního pásu. Zaplatil za to tři sta českých korun. Ve špatném technickém stavu bylo osm kontrolovaných motorových vozidel. Doklad o zákonném pojištění odpovědnosti nepředložila trojice kontrolovaných. V souvislosti s kontrolou motorkářů nebyl zjištěn žádný prohřešek.

Děčín 6. srpna 2018

nprap. Petra Trypesová

Oddělení tisku a prevence Děčín

E-mail: krpulk.kr.pis.decin@pcr.cz

Tel.: 974 432 207, 724 156 293

