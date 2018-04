Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Motocyklista vjel do křižovatky na červenou

TACHOV – Po střetu s osobním autem utrpěl vážná zranění, a tak byl z místa letecky transportován do nemocnice.

Tachovští dopravní policisté přijali včerejšího dne kolem 18:15 hod. oznámení o dopravní nehodě, která se stala v Tachově na světelné křižovatce. Z dosavadního šetření vyplývá, že Panenskou ulicí směrem do ulice T. G. Masaryka jel 48letý motocyklista na motocyklu Yamaha a při vjíždění do křižovatky nerespektoval signál s červeným světlem „Stůj!“ na semaforu. V prostoru křižovatky pak narazil do levé zadní části osobního vozidla Mitsubishi, jehož 43letý řidič do křižovatky vjel zprava z ulice Stadtrodská po rozsvícení signálu se zeleným světlem „Volno“ a chtěl pokračovat rovně do ulice Mánesova. Po střetu utrpěl motocyklista vážné zranění, a tak byl z místa letecky transportován do nemocnice. Zda byl pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek bude zřejmé až z rozboru krve. U řidiče osobního vozidla byla provedená dechová zkouška negativní. Vzniklou škodu na obou vozidlech policisté odhadli na celkových 250 000 korun. Následnou lustrací zjistili, že motocyklista má platnou blokaci řidičského oprávnění. Nehodou se i nadále zabývají.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

25. 4. 2018

