Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Motocyklista předjížděl v zatáčce

JABLONECKO - V železnobrodských zatáčkách havaroval motocyklista, který předjížděl v jedné z nich.



Minulý týden ve čtvrtek na silnici první třídy číslo deset mezi Loužnicí a Železným Brodem dvacet minut po sedmnácté hodině havaroval motocyklista. Řidič jel na svém motocyklu Suzuki SV650 ve směru do Železného Brodu, kde v táhlé nepřehledné zatáčce předjížděl dosud nezjištěné vozidlo, přičemž se zalekl protijedoucího vozu a strh řízení vpravo mimo vozovku. Následně najel na vyvalený betonový patník a spadl do příkopu. Motocyklista při pádu utrpěl lehké zranění, se kterým byl převezen na ošetření do jablonecké nemocnice. Předběžná doba léčení je předmětem probíhajícího šetření. Předběžná výše způsobené škody činí částku 10.000,- Kč. Policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou i nadále veškeré okolnosti celé události šetří.





10. 9. 2018

nprap. Dagmar Sochorová

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

