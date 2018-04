Zpravodajství z Frýdeckomístecka

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Policisté z obvodního oddělení Frýdku-Místku v úterý tohoto týdne zahájili úkony trestního řízení pro přečin zatajení věci, kdy dosud neznámý pachatel si nálezem přisvojil koženou peněženku černé barvy i s jejím obsahem. Tuto nalezl u pokladní zóny obchodního domu ve Frýdku-Místku. Na pachatele v peněžence čekala větší finanční hotovost přes 10.000,- Kč a také osobní doklady a platební karta poškozeného.

Vzhledem k tomu, že pachatel nalezenou peněženku neodevzdal, hrozí mu tak po jeho dopadení trest odnětí svobody až na dvě léta.

Neodevzdal nález, může ho to stát vězení

S obdobným skutkem se téhož dne policisté z obvodního oddělení Frýdek-Místek setkali ještě jednou. Poškozený cestoval ze svého zaměstnání domů firemním autobusem společnosti, kde vytratil pánskou peněženku černé barvy, tuto si však podezřelý přisvojil nálezem a neodevzdal ji majiteli. V pánské peněžence byla malá finanční hotovost zhruba ve výši sto korun českých, osobní doklady a platební karta poškozeného. Tuto se pachatel pokusil zneužít hned několika výběry finanční hotovosti, a však neúspěšně.

Policisté zahájili úkony trestního řízení pro přečin zatajení věci a přečin neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, za což po dopadení pachateli hrozit trest odnětí svobody až na dvě léta.

Při útěku z prodejny ji kradené zboží upadlo

Policisté z obvodního oddělení Frýdek-Místek pátrají po neznámé ženě, která vstoupila ve středu v podvečerních hodinách na prodejní plochu jednoho z hypermarketů ve Frýdku-Místku, tam odcizila různé zboží jako např. sluchátka do uší, USB kabel, několik kusů Powerbank různých značek, energetické nápoje a mimo jiné cestovní tašku, do které si svou kořist uschovala. Následně prošla přes vstupní zónu bez zaplacení a dala se na útěk. To se ji však stalo osudné a při útěku ji taška i s odcizenými věcmi upadla na zem. Nechala ji ležet a sama pokračovala v útěku. Poškozené společnosti tak byla způsobena škoda převyšující částku šest tisíc korun.

Policisty byly ve věci zahájeny úkony trestního řízení pro přečin krádež, za což může být pachatelka potrestána až dvouletým trestem odnětí svobody.

prap. Bc. Eva Michalíková

oddělení tisku a prevence

územní odbor Frýdek-Místek

26. dubna 2018

