Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Mladý řidič nepřizpůsobil rychlost jízdy

LAZCE – Dostal s vozidlem smyk. Vjel do přilehlého lesa, kde narazil do dvou stromů.

Dne 16. května 2018 v 19:45 hodin došlo na silnici II. třídy č. 193 mezi křižovatkou na obec Lazce a obcí Horšovský Týn k dopravní nehodě. Dvacetiletý řidič při řízení osobního vozidla tovární značky Peugeot 309 při projíždění levotočivé zatáčky ve směru jízdy na Horšovský Týn nepřizpůsobil rychlost jízdy a na mokrém povrchu komunikace dostal s vozidlem smyk. Ve snaze vyrovnat směr jízdy vjel vpravo mimo komunikaci do přilehlého lesa, kde postupně narazil do dvou vzrostlých jehličnatých stromů. Při dopravní nehodě mladý řidič utrpěl zranění a byl převezen do domažlické nemocnice k ošetření. Provedenou dechovou zkouškou bylo zjištěno, že řidič před jízdou nepožil alkohol. Škoda na vozidle byla vyčíslena na 20 tisíc korun. Dopravní nehodu dále šetří policisté Dopravního inspektorátu v Domažlicích.



por. Mgr. Dagmar Brožová

17. května 2018

