Mladík strávil poslední noc roku v policejní cele

ČESKÁ LÍPA – Silvestrovskou noc pojal poněkud odlišně 23letý mladík z Českolipska.

V neděli 31.prosince, krátce po 23. hodině, se mladý muž zřejmě rozhodl, že změní místo svých dosavadních novoročních oslav a přesune se za zábavou jinam.



Vydal se tedy na cestu panelovou zástavbou České Lípy, kterou již sem tam prosvítil oslepující záblesk kdesi vypálené rachejtle, za nímž následovala série ohlušujících výbuchů. Přicházející půlnoc o sobě již začínala dávat dostatečně hlasitě vědět. Doprovázen pyrotechnikou odpalovanou obyvateli sídliště, spatřil mladík na jednom z balkónů chladící se lahev sektu. Zřejmě přemožen chutí na vychlazený šumivý nápoj, ladně překonal zábradlí, přes nějž se přehoupl a doskočil si k balkonovým dveřím pro chladící se lahvinku. Šramot na balkónu, který neměl s pyrotechnikou odpalovanou na sídlišti nic společného, upoutal pozornost majitele bytu. Vytržen z oslavy Silvestra tedy vyšel na balkón překontrolovat, co že se to děje. Lahev, jež měl připravenu na půlnoční přípitek, byla pryč. Pod balkonem však spatřil mladíka, který se nejistými pohyby pokoušel svému tělu dodat potřebné dynamiky a rozhýbat své ztuhlé údy k úprku z místa krádeže. Sled událostí zatím hrál do karet 23letému lapkovi. Ne však na dlouho.



Zhrzený majitel šumivého moku se rozhodl, ještě několik okamžiků dívajíc se za prchajícím mladíkem, že celou věc oznámí na policii. Vracejíc se zpět do tepla svého bytu, povšiml si na balkonu neobvyklé věci. Na místě, kde stávala lahev šampaňského, ležel nyní cizí mobilní telefon.



O několik minut později si i mladík třímající nově nabytou lahev sektu uvědomil, že i přes to, že něco nového získal, o něco jiného svým nočním výletem také přišel. Rozhodl se tedy pro opětovnou návštěvu balkonu. K jeho nemilému překvapení však již byli na místě přítomni policisté, přivolaní majitelem bytu. Jakmile se mladík přiblížil zpět k místu činu, byl bleskurychlým zásahem strážců zákona zadržen.



Po neodkladných úkonech na místě krádeže putoval 23letý „smolař“ do policejní cely. Po vystřízlivění mu policisté sdělili obvinění ze spáchání přečinů krádež a porušování domovní svobody, za což mu v případě odsouzení může hrozit trest odnětí svobody od šesti měsíců na tři léta.

02. 01. 2018

por. Bc. Vojtěch Robovský

KŘP Libereckého kraje, tiskový mluvčí

