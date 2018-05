Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Mladík se činil

LITOMĚŘICKO – Obvinění si převzal ve výkonu trestu…

Komisař služby kriminální policie a vyšetřování obvinil jedenadvacetiletého muže z Roudnicka z trestných činů krádeže a porušování domovní svobody. Mladík se měl v období od měsíce ledna do března tohoto roku opakovaně dopouštět krádeží v litoměřickém okrese. Na svůj účet si pravděpodobně připíše více než 5 případů nezákonného jednání se škodou přesahující 14 tisíc korun. Kromě krádeže výpočetní techniky ze zaparkovaného neuzamčeného vozidla měl jako zákazník navštívit obchod v Roudnici nad Labem a odnést si zboží bez placení. Dále měl vniknout nezajištěnými vrátky na pozemek domu v malé obci na Roudnicku a odcizit zde zaparkované jízdní kolo. Na Terezínsku měl vstoupit do nedostatečně zajištěného areálu firmy a ze zde zaparkovaných neuzamčených vozidel odcizit různé osobní věci. V posledním případě se jednalo o krádež nafty ze zemědělského stroje zaparkovaného na nezajištěném pozemku. Navíc měl při svých výpravách řídit osobní vozidlo, ačkoliv má vysloven platný zákaz řízení všech motorových vozidel. K výše uvedenému jednání se doznal. Obvinění putovalo za mladíkem do výkonu trestu, kde se již nachází za předchozí trestnou činnost.

Pro slunečník přes plot

Krádeží slunečníku se zabývají policisté v Litoměřicích. Neznámý pachatel překonal oplocení zahrady rodinného domu a zmocnil se volně stojícího slunečníku v hodnotě přesahující 4 tisíce korun. Po neznámém pachateli policisté pátrají pro podezření ze spáchání trestného činu porušování domovní svobody.

Nález zatajil…

Neznámý nálezce si přisvojil mobilní telefon, který poškozený ztratil na trase mezi obcí Libochovice a Radovesice. Škoda je vyčíslena na více než 14 tisíc korun. Po nálezci policisté pátrají pro podezření ze spáchání trestného činu zatajení věci. Nepoctivci hrozí v případě dopadení až jeden rok vězení.

Na vůz zaútočil vandal

Lovosičtí policisté pátrají po totožnosti neznámého pachatele, který v Budyni nad Ohří poškodil zaparkované vozidlo. Nezjištěným předmětem poškrábal lak karoserie vozidla a poškodil obě zpětná zrcátka. Oprava bude majitele stát nejméně 15 tisíc korun. Jednání pachatele policisté vyhodnotili jako trestný čin poškození cizí věci.

Litoměřice, 3. 5. 2018, nprap. Pavla Kofrová

tisková mluvčí KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence Litoměřice

tel.: +420 974 436 207

vytisknout e-mailem Google+