Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Mladík neměl za volantem co dělat

JABLONECKO - Rychnovští policisté sdělili podezření ze spáchání trestného činu mladíkovi, který usedl za volant se zákazem řízení.

V uplynulých dnech policisté z Obvodního oddělení v Rychnově u Jablonce nad Nisou ve zkráceném přípravném řízení sdělili 23letému mladíkovi podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí, kterého se dopustil v půl druhé v noci 5. května letošního roku. Tehdy jel s vozidlem Škoda Fabia po silnici první třídy číslo 65 ve směru od Rádla do Rychnova u Jablonce nad Nisou. Při řízení byl ovšem kontrolován policejní hlídkou. Policisté provedenou kontrolou zjistili, že mladík má v současné době Městským úřadem v České Lípě vysloven zákaz řízení motorových vozidel, a to do června letošního rok. Mladíkovi tak nyní za spáchání uvedeného trestného činu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.





11. 5. 2018

nprap. Dagmar Sochorová

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

