Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Mladík byl pod vlivem alkoholu

TŘEBÍČSKO: Mladistvý měl přes jedno promile alkoholu

V neděli 27. května byli policisté po jedné hodině v noci přivoláni do obce nedaleko Třebíče, kde se nacházel značně opilý mladík. Na místě již zasahovala zdravotnická záchranná služba, vzhledem k chování mladíka byla přivolána také policie. Policisté zjistili, že se jedná o sedmnáctiletého chlapce. Zdravotníci opilého hocha odvezli nejdříve na vyšetření do třebíčské nemocnice a následně na protialkoholní záchytnou stanici, vzhledem k jeho agresivnímu chování při převozu asistovali policisté. Mladistvému chlapci byla naměřena hodnota 1,3 promile alkoholu. Policisté dále zjišťují, kdo požití alkoholu osobě mladší osmnácti let umožnil a dopustil se tak protiprávního jednání. Informovali také odbor sociálně právní ochrany dětí.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

28. května 2018

