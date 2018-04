Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Mladíci oloupili sobě rovného

KOJETÍN - Policisté je ještě týž den zadrželi.

Včera odpoledne nám na linku 158oznámil 18letý mladík, že mu dva muži násilím ukradli věci, které měl u sebe. Dle výpovědi poškozeného se celá událost seběhla následovně. Na ulici Podvalí v Kojetíně v proluce mezi domy k němu podezřelí přišli a požádali ho o cigaretu, kterou jim poškozený dal. To jim ovšem bylo málo a začali po něm chtít i peníze. Na to odpověděl, že žádnou hotovost nemá. Jeden z pachatelů mu začal vyhrožovat, pokud jim peníze nedá, tak to bude mít těžké a pokud bude křičet, tak se to neobejde bez fyzického násilí. Vzápětí ho jeden z pachatelů chytil, natlačil na zeď domu a druhý ho prošacoval. Z kapsy kraťas mu ukradli peněženku s šesti stovkami, z kapsy mikiny cigarety a energy drink a vzali mu i sluneční brýle. Pak z místa události utekli. Poškozenému vznikla jejich jednáním hmotná škoda 1 068 Kč. K újmě na zdraví naštěstí nedošlo. Po oznámení se ihned začalo s pátráním po okolí a díky místní znalosti a výpovědi poškozeného se policistům podařilo do necelých tří hodin od oznámení oba muže podezřelé z tohoto jednání odhalit. Byli zadrženi na náměstí Dr. E. Beneše a skončili na policejní služebně. Brýle, cigarety a peněženka s přibližně polovinou odcizených peněz byly policisty zajištěny a budou vráceny zpět jejich majiteli. Energy drink 18letí násilníci vypili a část peněz stihli utratit. Po provedených úkonech byli propuštěni na svobodu. Jsou podezřelí z trestného činu loupež, za který trestní zákoník stanoví maximální desetiletý trest odnětí svobody.

por. Mgr. Miluše Zajícová

26. dubna 2018

