Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Mladí lidé za volantem způsobili dvě vážné dopravní nehody

ZLÍNSKO: K oběma došlo dnes v noci na Valašskoklobucku.

Zraněním všech sedmi cestujících ve dvou osobních vozidlech skončily dvě noční závažné dopravní nehody na Valašskoklobucku. Řidiči těchto vozidel havarovali mimo vozovku po průjezdu levotočivou zatáčkou a utrpěli těžká zranění.

Oznámení o první dopravní nehodě přijali policisté v sobotu ve 21.30 hod. Osmadvacetiletý řidič osobního vozidla značky Audi zřejmě přecenil své schopnosti a kvůli velké rychlosti havaroval do stromu mezi obcemi Valašské Klobouky a Lačnov. Společně s ním cestovali ve vozidle další tři spolujezdci, dva muži ve věku jednadvacet a osmadvacet let a jedna pětadvacetiletá žena. Řidiče a jeho spolujezdce, který seděl na předním sedadle, museli z vozidla vyprostit hasiči. Řidiče přepravil vrtulník se závažným zraněním do nemocnice v Ostravě, jednadvacetiletý spolujezdec skončil s těžkým zraněním v nemocnici ve Zlíně. Zbylí dva spolujezdci skončili v nemocnici s různými formami lehkého zranění. Škoda na vozidle se vyšplhala na sto padesát tisíc korun. Dechovou zkoušku u řidiče nebylo možné provést kvůli vážnému zranění. Zda byl při jízdě pod vlivem alkoholu, stanoví lékařské vyšetření. Přesné okolnosti dopravní nehody prověřují zlínští kriminalisté ve spolupráci s dopravními policisty.

Ke druhé závažné dopravní nehodě vyjížděli policisté v neděli krátce před půl čtvrtou ráno. Tři mladí lidé jeli směrem od Valašských Klobouk do Brumova-Bylnice a mezi těmito obcemi havarovali do příkopu. Vozidlo značky Peugeot řídila dvaadvacetiletá žena, společně s ní cestoval ve vozidle stejně starý muž a o rok mladší žena. Řidička utrpěla při nehodě těžké zranění, zbylí dva cestující utrpěli zranění lehká. Všechny tři převezli záchranáři k ošetření do nemocnice. Dechová zkouška u řidičky byla negativní. Škoda na vozidle činí předběžně čtyřicet tisíc korun. Okolnosti a příčinu havárie prověřují dopravní policisté.

30. září 2018, por. Bc. Monika Kozumplíková

