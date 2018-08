Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Mladá řidička na železničním přejezdu zazmatkovala

ÚJEZD SVATÉHO KŘÍŽE - Vyjela mimo komunikaci, na kolejiště. Narazila do plastové šachty a do tělesa zabezpečovacího zařízení.

Dne 2. srpna 2018 v 23:55 hodin došlo na silnici II. třídy č. 197 mezi obcemi Bělá nad Radbuzou a Újezd Svatého Kříže na nezabezpečeném železničním přejezdu k dopravní nehodě. Devatenáctiletá řidička osobního automobilu tovární značky Hyundai jela od Bělé nad Radbuzou, při jízdě přes železniční přejezd zazmatkovala a místo aby jela po pozemní komunikaci, vyjela vlevo do protisměru, dále na kolejiště, ze kterého sjela doleva mimo železniční trať. Tam postupně narazila do plastové šachty a do tělesa zabezpečovacího zařízení. Při dopravní nehodě nedošlo ke zranění osob, ani k poruše světelného zabezpečovacího zařízení železničního přejezdu. Nebyla ohrožena ani omezena železniční doprava. Požití alkoholických nápojů před jízdou u řidičky policisté vyloučili dechovou zkouškou. Škoda na vozidle byla vyčíslena na 20 tisíc korun. Dopravní nehodu dále šetří policisté Dopravního inspektorátu v Domažlicích.



por. Mgr. Dagmar Brožová

3. srpna 2018

