Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Mladá řidička dostala na mokré vozovce smyk

JABLONECKO - S vozidlem mimo silnici a na boku skončila mladá řidička mezi Loužnicí a Železným Brodem.



V sobotu večer krátce po půl osmé hodině se stala dopravní nehoda na silnici první třídy číslo deset mezi Železným Brodem a Loužnicí. Řidička s vozidlem Škoda Fabia jela ve směru do Železného Brodu, kde při průjezdu pravotočivé zatáčky nepřizpůsobila rychlost na mokré vozovce, dostala smyk, vyjela mimo vozovku, narazila do strmého břehu a s vozidlem se převrátila na levý bok. Po této havárii byla mladá osmnáctiletá řidička odvezena na vyšetření do jablonecké nemocnice, odkud byla bez nutnosti další léčby propuštěna. Alkohol byl u ní vyloučen provedenou dechovou zkouškou, která měla negativní výsledek. Předběžná výše způsobené škody činí částku 20.000,- Kč. Policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou věc vyřešili jako dopravní nehodu s projednáním a řidičce udělili blokovou pokutu.



3. 9. 2018

nprap. Dagmar Sochorová

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

Odkazy do noveho okna DN ŽB 1 Detailní náhled DN ŽB 2 Detailní náhled

vytisknout e-mailem Google+