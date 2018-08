Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Měl ženě vyhrožovat a fyzicky jí napadat

SOKOLOVSKO – Skončil ve vazbě.

Sokolovští kriminalisté zahájili trestní stíhání 22letého muže ze Sokolovska, kterého obvinili ze spáchání zločinu Týrání osoby žijící ve společném obydlí, přečinů Nebezpečné vyhrožování a Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Toho se měl dopustit v době od února do srpna tohoto roku v Sokolově nejprve v rámci společného soužití se svou 26letou družkou a i poté co se žena společně s dětmi přestěhovala. Opakovaně měl vyvolávat hádky, ženu vulgárně urážet a fyzicky jí napadat fackami do obličeje, taháním za vlasy nebo vyhrožovat zabitím. V poškozené ženě měl tak vyvolat důvodnou obavu, že své výhružky uskuteční, neboť jeho jednání se stupňovalo.

Tohoto jednání se dopustil i přesto, že mu bylo na začátku tohoto roku v rámci vazebního zasedání uloženo předběžné opatření spočívající v zákaz styku s poškozenou ženou.

Kriminalisté v pátek 24. srpna 2018 muže zadrželi a umístili do policejní cely. Po provedených potřebných úkonech byl podán podnět státnímu zástupci k vydání návrhu na vzetí obviněného do vazby, který jej akceptoval. Následující den soudce muže poslal do vazební věznice, kam jej policisté eskortovali.

Za jeho jednání mu v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na osm let.

nprap. Kateřina Krejčí

27. 8. 2018

vytisknout e-mailem Google+