Matka přihlížela absenci školní docházky

BEROUNSKO – Byla obviněna z ohrožení výchovy dítěte.

Berounští kriminalisté zahájili úkony trestního stíhání 35leté ženy, která řádně nedbala na přípravu svých dětí do školy a školní docházky. Jednomu z nich umožnila neomluvenou absenci ve škole, ačkoliv si byla vědoma toho, že je její dítě povinné navštěvovat základní školu. Počet neomluvených hodin byl 374 a 324 omluvených hodin. Žena řádně nedbala na přípravu do školy a školní docházku ani u svého druhého dítěte, kterému umožnila neomluvenou absenci v celkovém počtu 103 neomluvených hodin a 157 omluvených hodin. Matka svým jednáním naplnila skutkovou podstatu trestného činu ohrožování výchovy dítěte. Za tento přečin hrozí v případě odsouzení až dvouletý trest odnětí svobody. Pokud by se však jednalo o opakované a dlouhodobé jednání, může hrozit trest vyšší a tím je odnětí svobody v délce šest měsíců až pět let.

Školská zařízení úzce spolupracují s Orgánem sociálně právní ochrany dítěte a v případě ohrožení výchovy dítěte činí opatření vedoucí k nápravě, zároveň mají povinnost informovat o takovém pochybení také policisty.

por. Bc. Marcela Pučelíková

tisková mluvčí

P ČR Beroun

21. září 2018

