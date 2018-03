Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Mařil rozhodnutí úřadu

HRÁDECKO - Mařil rozhodnutí úřadu- Mladý muž usedl za volant vozidla a řídil i přesto, že má uložen zákaz řízení motorových vozidel.

Včera (22. března 2018) zahájili hrádečtí policisté úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, ze kterého je podezřelý devatenáctiletý muž z Rokycan. Ten totiž týž den před čtvrtou hodinou odpoledne řídil vozidlo značky Opel z Hrádku do Rokycan, kde byl v ulici Pivovarská zastaven policejní hlídkou. Policisté z dostupných evidencí zjistili, že muž má rozhodnutím Městského úřadu Nýřany uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu dvanácti měsíců, a to do listopadu letošního roku. Za spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.





por. Hana Kroftová, DiS.

23. března 2018

