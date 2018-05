Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Maření výkonu úředního rozhodnutí

České Budějovice - Mladá žena se snažila policistům ujet, neměla však žádnou šanci.

To, že policejním hlídkám občas nezastaví a ujíždějí muži dvoustopými či jednostopými vozidly, čtete v našich tiskových zprávách. To, že by však stejný skutek páchala žena, není na jihočeských silnicích tak obvyklé.

V minulém týdnu jednu z výjimek řešili trhosvinenští policisté, kdy v pozdních odpoledních hodinách u Ločenic, spatřili řidičku za volantem osobního automobilu tovární značky Volkswagen. Ta při spatření policejních barev, okamžitě změnila směr jízdy a odjížděla po místních komunikacích k Svatému Jánu nad Malší. Policisté služebním vozidlem řidičku „pronásledovali“, která po ujetí několika desítek metrů odbočila na polní cestu a pak zajela k lesu. Zde z vozidla vyběhla do lesního masívu, ale v žádném případě neměla před muži zákona šanci. Po pár metrech jí doběhli a zajistili.

Dalším šetřením zjistili, že se jedná o 31 letou ženu z krajského města, která má rozhodnutím okresního soudu vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel do srpna 2019. Vozidlo bylo řádně zajištěno proti další jízdě a poté byla žena předvolána na služebnu. Zde si z rukou strážců zákona převzala sdělení podezření ze spáchání přečinu Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Případ je řešen formou zkráceného přípravného řízení, takže za pár dnů může očekávat další jednání před soudcem okresního soudu.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz

16. května 2018

