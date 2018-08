Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Malý cyklista vjel bez rozhlédnutí do křižovatky

ČESKOLIPSKO - Naštěstí jen odřeniny utrpěl cyklista po střetu s autem.

Ve středu v podvečer si vyjel na projížďku po Dobranově devítiletý chlapec. Ten pak v křižovatce nedal přednost v jízdě osobnímu vozidlu tovární značky Volkswagen Polo jedoucímu po hlavní silnici. Řidička volkswagenu už nemohla střetu s ním nijak zabránit, ale naštěstí díky nízké rychlosti vozidla chlapec utrpěl "jen" drobné odřeniny. Malý cyklista ale na silniční komunikaci neměl co dělat bez dozoru doprovodu staršího patnácti let. To, že se tu objevil samotný, vyvolalo kolizi, která mohla dopadnout mnohem hůře. Rodiče by proto měli svým dětem vysvětlit, že na silnici smějí vyjet samy jen po jejich patnáctých narozeninách. V té době musejí bezpečně znát všechna pravidla silničního provozu určená pro cyklisty a také všechny dopravní značky. místo střetu cyklisty s vozidlem

31. 8. 2018

por. Bc. Ivana Baláková

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

