Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Malí policisté a hasiči vyrazilli do boje v soutěži Mladý záchranář v akci 2018

Jihočeský kraj - Hasičský záchranný sbor a Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje dětem.

Již podruhé se hasiči a policisté spojili, při realizaci soutěže Mladý záchranář v akci. Soutěž volně navázala na velmi úspěšnou policejní verzi, kterou Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje pořádalo v roce 2012 a 2013, tehdy pod názvem Detektivem na(ne)čisto. Hasičský záchranný sbor pak s touto soutěží pokračoval v uplynulých letech se stejným úspěchem a kladným ohlasem celé veřejnosti. Mladý záchranář v akci, který probíhá ve dvou kolech, a je také do dvou kategorií rozdělen, odstartoval s policejní spoluprací minulý měsíc. Děti z prvního i druhého stupně základních škol či studenti víceletých gymnázií tak mohou prokázat své znalosti z různých problematik hasičské i policejní práce, a především se pak dozvědět i spoustu zajímavých věcí. Policisté se dětem snaží vštípit základní znalosti o bezpečném chování v dopravě, doma, po cestě ze školy i do školy, jak bezpečně používat sociální sítě, ale také jim zadávají úkoly, které děti vyvedou ven. Policisté i hasiči je mnohdy vyšlou vyhledat nejbližší policejní či hasičskou stanici, děti musí zjistit kdo je panem vedoucím, jaké mají policisté a hasiči hodnosti, a co všechno mají na starosti. Jindy zase ti mladší ze soutěžících vyrábí policejní vozidlo či hasičskou stanici, kreslí různé situace, kde se s policisty a hasiči mohou potkat a další zajímavosti, které udělají radost i nám, úkoly zadávajícím policistům a hasičům.

Pro potřeby zadávání úkolů a komunikaci s dětmi, které tvoří pětičlenné týmy s odpovědným vedoucím, který s policisty a hasiči komunikuje, zřídili hasiči facebookový profil MLADÝ ZÁCHRANÁŘ V AKCI, kde se průběžně můžete dívat, jak soutěž probíhá. Vše také sdílí policisté na facebookovém profilu Detektivem na(ne)čisto.

Po absolvování první částí soutěže, která probíhá v prostředí sociální sítě, postoupí týmy, které získají nejvyšší počet bodů do druhého kola, kde už se stanou opravdovými hasiči a policisty.

Soutěž má již léta veliký úspěch nejen u soutěžících, ale i u organizátorů, kteří se na květnové finále již těší.













kpt. Bc. Lenka Krausová, krpc.pio@pcr.cz

22. března 2018

