Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Majitelé spali, zloděj si odnesl jejich osobní věci

PRAHA VENKOV - ZÁPAD - Policisté přijali oznámení o krádeži věcí ze dvou rodinných domů v Rudné

Ke krádežím došlo dne 8.10.2018 v době od 01:00 hodin do 07:00 hodin v obci Rudná, kdy v prvním případě pachatel vnikl na volně přístupný pozemek a poté bez jakéhokoliv poškození do vnitřních prostor rodinného domu. Zde odcizil z jídelního stolu dámskou peněženku s osobními doklady a finanční hotovostí.

K druhému případu došlo ve stejné době v sousedním domě. Zde vnikl pachatel do domu opět bez poškození a z obývacího pokoje následně odcizil mobilní telefon, pánskou peněženku s osobními doklady a finanční hotovostí a řetízek ze žlutého kovu s přívěskem čtyřlístku.

Pachatel se v obou případech dopustil krádeže v domě v době, kdy jeho majitelé spali. Svým jednáním jim způsobil škodu za několik desítek tisíc korun.

Na závěr několik důležitých rad, jak snížit riziko vloupání do bytu, či domu:

· Dobré sousedské vztahy



Pokud máte ochotné sousedy, jsou leckdy lepší než drahý alarm. Udržujte dobré sousedské vztahy, a pokud odjíždíte, požádejte souseda, aby nemovitost během vaší nepřítomnosti zkontroloval. Domluvte se na pravidelném vybírání poštovní schránky.

· Informace na sociálních sítích

Vyvarujte se zveřejňování informací o odjezdu z domova na vašem profilu. Pachatelé mohou i tímto způsobem zjistit, že váš byt, či dům nebude obýván a nikdo je nebude rušit při krádeži.

· Cenné věci a finance patří do banky

Velkou finanční hotovost, šperky, cenné sbírky známek a podobné věci nenechávejte nikdy doma v šuplíku. Vložte je na účet, či do bezpečnostní schránky v bance. Pokud máte doma cenné předměty, které nemůžete převézt do úschovy, pořiďte si alespoň jejich fotografie. U drahých spotřebičů uschovejte doklady o koupi. V případě krádeže ulehčíte policistům práci s jejich identifikací. Dobře schovejte i klíčky od auta. Nenechávejte je viset spolu s ostatními klíči na věšáku u dveří.

· Zavřete okna i dveře, vytáhněte rolety

Před odjezdem, nejen na dovolenou, pečlivě zamkněte dveře a zavřete okna. I pootevřená „ventilačka“ poslouží pro vniknutí do domu. Okna zabezpečte bezpečnostní folií a dveře opatřete kvalitním bezpečnostním zámkem. Nenechávejte také stažené rolety, nebo žaluzie. Pokud jsou okna kryta závěsy, či roletami, dáváte jasně na vědomí, že v nemovitosti nikdo není.

· Elektrospínač může odradit

Nainstalujte si po dobu odjezdu elektrospínač, s jehož pomocí se občas rozsvítí světlo nebo se zapne televize. Zloděj tak získá pocit, že v domě, či bytě někdo je. V některých případech pachatele odradí i nainstalovaná kamera nebo alarm. V mnoha případech postačí i jejich makety.

por. Bc. Jana Dětská

tisková mluvčí

P ČR Praha venkov - ZÁPAD

9. října 2018

