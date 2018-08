Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Majitel domu vyrušil lupiče

ZLÍNSKO: Nenechávejte otevřená okna v přízemí!

Zážitek, o který zřejmě žádný smrtelník nestojí, má za sebou pětatřicetiletý muž ze Zlína. V noci z úterý na středu načapal v domě, který obývá se svou rodinou, lupiče, který díky svému přistižení nestihl napáchat větší škodu než za dva tisíce korun.

Okradený muž policistům vysvětlil, že v úterý večer měli návštěvu a spát šli po půlnoci. Jejich kamarád odešel nocovat na zahradu. Majitele domu probudil asi tři hodiny po půlnoci hluk a světlo, ve dveřích uviděl siluetu muže. Myslel si, že je to právě kamarád, který spal na zahradě, ale silueta ihned ze zorného pole zmizela. Došlo mu, že to kamarád nebude, vyběhl za nezvaným návštěvníkem a volal, aby se zastavil. Lupič si však zevnitř odemkl vchodové dveře a z domu utekl. Majitel sice běžel za ním, ale nedohnal ho. Jeho přítelkyně následně zjistila, že jí z kabelky zmizela značková peněženka s penězi, veškerými doklady a platebními kartami. Navíc postřehla, že zloděj se do domu dostal otevřeným oknem v přízemí, přičemž zlomil sušák na prádlo, který stál pod oknem.

Prozatím neznámému pachateli hrozí v případě jeho vypátrání a odsouzení za trestné činy porušování domovní svobody a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku trest odnětí svobody až na dva roky.

9. srpna 2018, nprap. Monika Kozumplíková

vytisknout e-mailem Google+