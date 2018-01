Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Lupiče, který v prosinci loňského roku přepadl číšníka v jednom z benešovských barů, kriminalisté po pár týdnech dopadli.

BENEŠOVSKO – Zadržet se jim ho podařilo hned na začátku ledna na základě předchozího souhlasu státního zástupce. Nyní je obviněn ze zvlášť závažného zločinu loupeže a hrozí mu až deset let za mřížemi. Vyšetřován je prozatím na svobodě.

Událost se stala v úterý 12. prosince loňského roku krátce po dvaadvacáté hodině v jednom z benešovských barů. 48-letého číšníka tady přepadl neznámý maskovaný muž. Obličej měl zahalený do ručníku a na hlavě měl kapuci. Tvrdil, že má zbraň a vyhrožoval mu zabitím. Barman stál v tu chvíli za pultem, kam se za ním pachatel snažil dostat. To se mu ale nedařilo, protože se mu napadený aktivně bránil. Udeřil jej tedy pěstí do obličeje, až upadl na zem. Tady v útoku pokračoval. Stále se snažil získat peníze z kasírtašky, kterou měl barman u sebe. Nakonec ale nepochodil. Místo peněz si tedy alespoň odnesl láhev dražšího alkoholu a několik krabiček cigaret. Hned poté odsud utekl.

Ihned po oznámení případu začala policie po pachateli pátrat. Místo činu kriminalisté důkladně ohledali a zajistili zde celou řadu stop. Na pomoc přivolali i policejního psovoda se služebním psem. Postupně vyslechli důležité svědky, zajistili několik kriminalistických stop a provedli další operativní šetření. Podezřelou osobu se jim podařilo vytipovat velmi rychle. Už počátkem ledna tohoto roku na základě předchozího souhlasu státního zástupce zadrželi 29-letého muže z Benešovska. K činu se doznal. Nyní čelí obvinění ze zvlášť závažného zločinu loupeže a hrozí mu až deset let za mřížemi. Vyšetřován je prozatím na svobodě.

por. Bc. Eva Stulíková

tisková mluvčí

P ČR Benešov

17. ledna 2018

