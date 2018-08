Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Lup zpeněžit nestihli

ZLÍNSKO: Policisté oba lupiče zadrželi krátce po činu.

Koncem minulého týdne přijal operační důstojník oznámení o krádeži robotické sekačky a závěsného křesla v celkové ceně asi sedmdesát tisíc korun ze zahrady ve Zlíně. Žena, která krádež oznámila, popsala, jak dva lupiči vypadali a kterým směrem se s lupem vydali.

Na místo se okamžitě vydali policisté z pohotovostního a eskortního oddělení. Pátrali v okolí a po chvíli spatřili jednoho muže odpovídajícího popisu, který se jim chvíli snažil uniknout. Policistům se podařilo muže zastavit. Muž, kterého policisté dobře znají, zapíral, že by měl s krádeží cokoli společného, tvrdil, že je pouze na procházce. Po pár minutách zmatečného vysvětlování se nakonec přiznal a policistům ukázal i místo, kam se svým komplicem sekačku ukryli. Další policejní hlídka vypátrala i druhého pachatele a podle popisu místa našli policisté robotickou sekačku ukrytou ve křoví.

Muži zákona oba nenapravitelné recidivisty ve věku 25 a 40 let zadrželi a převezli na oddělení kriminální policie k výslechu. Za krádež by mohli skončit ve vězení na dalších pět let.

7. srpna 2018, nprap. Monika Kozumplíková

