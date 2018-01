Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Lup ukryli do kočárku

MOST - Měli smůlu, policisté si všimli jejich podezřelého chování; Kradla 15x v obchodech, okradla i spící obsluhu herny .

Na policejním oddělení včera skončila díky pozornosti policejní hlídky dvojice, která kradla v obchodním domě. Policisté ženu a muže spatřili u jednoho obchodu, když z něj vyběhlo jejich malé dítě, které z výlohy vzalo školní tašku. Ozval se alarm bezpečnostního rámu a muž tašku dal zpět do výlohy. Poté dvojice rychle zamířila do jiného obchodu s oděvy. Muži zákona si všimli jejich podezřelého chování v prodejně a pojali podezření, že dvojice s dětmi a s kočárkem v obchodě krade zboží. Ti prodejnu opustili, aniž by něco platili. Hlídka muže a ženu zastavila. Muž byl arogantní a nechtěl prokázat svoji totožnost. Zdráhal se ukázat obsah tašky a dětského pytle, který byl umístěn dole v košíku kočárku. Taška i pytel byly speciálně upraveny a ukrývali oblečení, které dvojice v obchodu měla odcizit. Policie ve zkráceném přípravném řízení sdělila podezření z účastenství k přečinu krádeže 26leté ženě a podezření z přečinu krádeže 21letému muži, který byl již za krádež odsouzen v minulosti.

Spor kvůli psům skončil napadením

Vyšetřovatel mostecké policie obvinil z přečinu výtržnictví a ublížení na zdraví 51letého muže z Mostu. Ten měl v Mostě u vchodu domu napadnout staršího muže tak, že ho měl udeřit dlaní do obličeje a způsobil mu frakturu, která si vyžádala lékařské ošetření a dobu léčení několik týdnů. Důvodem napadení byl spor kvůli psu, který patřil obviněnému a měl pobíhat na volno a bez náhubku. Na to byl obviněný upozorněn mužem, který měl také psa. Ten následně vyinkasoval ránu pěstí. Napadený se útoku bránil.

Na nákupy chodila bez peněz, kradla i s kamarády v herně

Policie v Mostě obvinila z přečinu krádeže 27letou ženu a dva muže ve věku 36 a 28 let, všechny z Mostu. Ti měli být v jedné mostecké herně, ve které využili příležitosti, když obsluhující žena za barem na chvilku usnula a z pultu odcizili volně položenou finanční hotovost ve výši 7 500 korun. Obsluha se sice záhy vzbudila a všimla si cizí ženy za barem, trojice však náhle hernu kvapem opustila. Až při kontrole hotovosti poškozená zjistila, že jí pár tisícovek chybí.

Obviněná žena má mít na svědomí i 15 krádeží v obchodech. Kradla v Mostě, Litvínově i v Žatci. Vybírala si drogérii, potraviny, alkohol a vhod jí přišly i šroubováky. Ve většině případů byla zadržena ostrahou prodejen. Celkem ukradla zboží v hodnotě 11 400 korun.

nprap. Ludmila Světláková

Most 4. ledna 2018

