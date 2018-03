Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Loupežné přepadení objasněno

Bruntál - zbraň nalezl policejní psovod se služebním psem Orym

Rýmařovští a bruntálští policisté zadrželi hodinu od oznámení podezřelého z loupežného přepadení obsluhy restaurace v Břidličné.

Policejní psovod se služebním psem Orym nalezl zbraň, kterou pachatel odhodil, když byl policisty pronásledován. Jednalo se o airsoftovou pistoli. Při prověřování tohoto závažného případu policisté zjistili, že pachatel nebyl sám, ale měl komplice. Ten byl také zadržen a oba podezřelí ve věku 17 a 25 let byli umístěni do policejní cely. Policejní komisař oddělení obecné kriminality zahájil jejich trestní stíhání u mladistvého z provinění, u dospělého pachatele ze zvlášť závažného zločinu loupeže. Je jim kladeno za vinu, že dne 26. 3. 2018 v brzkých ranních hodinách v Břidličné po vzájemné domluvě měl mladší obviněný hlídat před restaurací a starší obviněný vejít dovnitř maskován kuklou a pod pohrůžkou střelné zbraně požadovat po obsluze vydání peněz. Poškozená mu sdělila, že žádné peníze nemá a tak se s ní začal přetahovat o batoh, ze kterého pak měl odcizit 110 korun. Obviněným hrozí trest odnětí svobody až do výše deseti let. Starší obviněný je stíhán vazebně.

komisař por. Bc. Pavla Jiroušková

28.3.2018

