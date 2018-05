Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Loupež objasněna

NÝRSKO - Tři pachatelé přepadli procházejícího muže a po fyzickém útoku mu vzali různé věci.

Policisté na oddělení obecné kriminality ukončili prověřování loupeže, ke které došlo v Nýrsku 14. dubna letošního roku v nočních hodinách. Policisté zjistili tři pachatele.

Od komisaře převzal usnesení o zahájení trestního stíhání jednadvacetiletý muž z obce u Klatov a čtyřiadvacetiletý muž z Nýrska ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupež spáchaného formou spolupachatelství. A dále jeden mladistvý ze spáchání provinění loupež spáchaného formou spolupachatelství.

Dne 14. dubna dvacet minut po půlnoci, nedaleko čerpací stanice v Nýrsku procházel muž a postupně jej oslovili tři muži a chtěli cigaretu, kdy těmto odpověděl, že cigarety nemá. Poté na veřejném prostranství fyzicky napadli osmatřicetiletého muže, kdy rukami sevřenými v pěst jej udeřili do hlavy, nohami kopali do různých částí těla, srazili muže k zemi a opět do ležícího muže několikrát kopnuli. Poškozenému z bundy vzali mobilní telefon, paměťovou kartu, pánské hodinky a elektronickou cigaretu a z místa odešli.

Zraněný muž byl zdravotnickou službou převezen do nemocnice v Klatovech k ošetření.

Po oznámení policisté vyjeli na místo a třicet minut po jedné hodině v noci zadrželi nejstaršího podezřelého muže, druhého o hodinu později a byl zjištěn i mladistvý.

Uvedení muži užili násilí v úmyslu se zmocnit cizí věci. Nejstarší muž byl již v minulosti odsouzen za různé trestné činy.

nprap. Ladmanová Dana

22. května 2018

vytisknout e-mailem Google+