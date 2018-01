Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Loupež

SOKOLOVSKO – Na poškozeného muže namířili zbraň.

Sokolovští kriminalisté zahájili trestní stíhání dvou mužů ve věku 19 let, které obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu Loupež spáchané formou spolupachatelství v jednočinném souběhu s přečinem Výtržnictví.

Takového jednání se dopustili po předchozí společné dohodě na místě veřejnosti přístupném na parkovišti v Chodově. Sem vylákal jeden z obviněných poškozeného 47 letého muže v rámci předstíraného zájmu o koupi jeho osobního vozidla. Při prohlídce vozidla k nim přistoupil druhý obviněný muž, který sdělil prodejci vozidla, že mu dluží peníze, protože nedodělal práci pro jeho otce. Poškozený se bránil s tím, že to není pravda, na to však obviněný reagoval vytáhnutím krátké zbraně, kterou natáhl a namířil na poškozeného. Požadoval po něm několikatisícovou částku. Poškozený s tím, že mu žádné peníze nedá, nasedl do auta a snažil se z míst odjet. To mu však bylo zabráněno. Poté muže fyzicky napadli. Svého jednání zanechali až poté, co napadený křičel, že zavolá policii. Tímto jednáním mu způsobili škodu kolem 1500 korun poškozením mobilního telefonu.

Na oba obviněné mladíky podali kriminalisté státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na jejich vzetí do vazby. Na rozhodnutí si počkají v policejní cele. V případě prokázání viny jim tak hrozí až desetiletý trest odnětí svobody.

nprap. Zuzana Týřová

12. 1. 2018

vytisknout e-mailem Google+