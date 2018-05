Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Lidské hyeny úřadovaly

SVITAVSKO - Policisté apelují na občany, především seniory a jejich rodiny!

Dnes, ve čtvrtek 17. května 2018 „úřadovaly“ na Svitavsku lidské hyeny, které okradly seniory o obrovské finanční částky peněz. V jednom případě falešný kominík vybíral zálohu na opravu komína v Koclířově, ve druhém případě se vloudila do domu v Sušici na Moravskotřebovsku žena s klasickou legendou odpočtu vodoměru a vrácení peněz za energie.

Policisté neustále varují občany, aby nepouštěli do domů a bytu nikoho cizího a stále dokola upozorňují na to, že žádné společnosti nevrací ani nevybírají finanční částky v hotovosti – blíže článek ZDE. Stejně tak občané nejsou povinni pouštět nikoho do svého domu k provedení odpočtu. Číslo měřáku můžou občané napsat na lísteček a pracovníkům jej předat nebo ho zatelefonovat na příslušnou firmu. Pokud máte podezření, že se jedná o podvodníky, neváhejte okamžitě volat Policii ČR na lince 158.

Zároveň svitavští policisté prosí občany o pomoc v případě pátrání po pachatelích. Nevšimli jste si podezřelých osob, které se mohly pohybovat v osobním vozidle ve čtvrtek v dopoledních hodinách na Svitavsku, Moravskotřebovsku a okolí? V tomto vozidle by mohlo cestovat více osob, minimálně dvě ženy, z toho jedna staršího věku. Veškeré své poznatky prosíme, volejte na linku 158!

17. květen 2018

por. Ing. Markéta JANOVSKÁ

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

